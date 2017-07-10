Киев получил первую партию препарата для лечения больных ВИЧ \ СПИД - Кличко

Новейший препарат антиретровирусной терапии, который получил Киев, позволит пациентам с ВИЧ получить эффективное лечение и возможность полноценной жизни. И это является еще одним важным шагом к остановке эпидемии ВИЧ / СПИДа. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время передачи препарата шестого поколения (долутегравир) для антиретровирусной терапии городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом от Фонда «АНТИСПИД» Елены Пинчук.

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«Впервые в рамках государственно-частного партнерства, в качестве помощи от благотворительного фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД», Киев сегодня получил первую партию нового препарата шестого поколения для лечения 750 пациентов этого года. А в течение двух лет препарат получат целом 1300 пациентов с ВИЧ-инфекцией, - отметил Виталий Кличко. - Я благодарен нашим донорам и партнерам за помощь и за то, что благодаря новому препарату многие получат возможность для полноценной жизни и получения эффективной терапии. И это, замечу, также является важным шагом к остановке эпидемии ВИЧ / СПИДа», - подчеркнул мэр столицы.

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Мэр также поблагодарил правительство США за то, что в рамках программы PEPFAR Киеву предоставляют дополнительно 1,6 млн долларов для закупки препаратов для лечения ВИЧ-положительных пациентов.

«И это - значительная поддержка для улучшения предоставления услуг ВИЧ-инфицированным», - сказал мэр.

Виталий Кличко напомнил, что 6 апреля прошлого года в Киеве была подписана Парижская Декларация. Таким образом Киев включили в программу ускорения мер по борьбе со СПИДом Fast-Track Cities.

«Также в прошлом году Киев впервые на международной конференции Fast-Track Cities в Нью-Йорке, которую я посетил, был единственным городом, который представляла и власти столицы и представители общественных организаций. И мы - совместно с донорскими и общественными организациями прилагаем все усилия, чтобы остановить эту эпидемию », - рассказал Виталий Кличко.

Он добавил, что 8 декабря 2016 своим решением Киевсовет утвердил Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы.

«И на этот год запланировано финансирование из бюджета Киева - 41 млн грн. Мы уже имеем положительные результаты в задачах, которые мы взяли на себя в рамках программы Fast-Track Cities и стратегии 90-90-90. На сегодня уже увеличился процент людей, которые знают о своем ВИЧ-статусе и находятся под контролем. Также выросло количество людей с ВИЧ, которые получают бесплатную медицинскую помощь», - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в 2017 году количество людей с ВИЧ, которые взяты под медицинское наблюдение, на 23% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Постепенно увеличивается количество подготовленного персонала и продолжаются закупки быстрых тест-систем для определения ВИЧ.

«По оперативной информации городского центра СПИДа, по состоянию на 1 июля в Киеве на учете находится 12 323 пациента. 7682 из них получают антиретровирусную терапию. И - что немаловажно - в 2017 году дополнительно 5000 человек получат бесплатное лечение ВИЧ / СПИДа. Такие планы мы в рамках стратегии 90-90-90», - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что СПИД - это проблема не одной отдельной страны или какого-то одного города - эта болезнь является угрозой и вызовом всему миру.

«Одна четвертая всех людей, живущих с ВИЧ, живет в 200 крупных городах. И Киев входит в этих двухсот городов мира, которые совместными действиями могут преодолеть глобальную эпидемию СПИДа », - подытожил Виталий Кличко.

В свою очередь председатель UNAIDS в Украине Яцек Тишко отметил, что передача нового препарата Киевскому центру СПИДа - это важный шаг в реализации планов, которые взял на себя Киев в рамках Fast-Track Cities. А председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ Дмитрий Шерембей подчеркнул, что начало лечения новейшим препаратом означает, что количество ВИЧ-позитивных людей, которые могут передать вирус, в нашей стране будет уменьшаться.