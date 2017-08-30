Трагедия в Княжичах: один из подозреваемых до сих пор работает в полиции

Подозреваемые в стрельбе в Княжичах до сих пор находятся на свободе. Один из них даже работает в Нацполиции. Об этом сообщил прокурор ГПУ Николай Наливайко, передает «112 Украина».

"Двух человек в настоящее время уволили из органов полиции, один человек является действующим сотрудником полиции", – сказал Наливайко добавив, что отстранение решается в судебном процессе или руководством.

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Кроме того, он сообщил, что подозреваемых не задержали.

"Их не задержали. Объявлено о подозрении, это руководящий состав ГУНП в Киеве", – отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции. Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции было уволено 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.