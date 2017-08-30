"Могу я быть собой?": близкие Уитни Хьюстон заявили, что звезда "Телохранителя" встречалась со своей помощницей

Уитни Хьюстон встречалась с девушками. Именно такими заголовками на днях пестрели все западные СМИ. Пресса уверяет, сегодня нашлось подтверждение нетрадиционной ориентации певицы.

Еcли верить изданию The Mirror, долгое время актриса фильма «Телохранитель» была в отношениях со своей помощницей Робин Кроуфорд, сообщает GraziaMagazine.

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Так, известный продюсер и режиссер Ник Брумфилд, который на днях выпустил биографический фильм «Могу я быть собой?» о Уитни, рассказал: «Я не знаю, какие нужны доказательства, но это было в жизни Уитни. Они с Робин жили вместе, часто спали в одной кровати. Я думаю, что это самые близкие отношения, это были самые продуктивные и творческие отношения, которые у нее были за 15 лет».

Связь Хьюстон и Кроуфорд подтверждает и костюмер певицы Эллин Лавар. Она отметила, что Уитни была бисексуалкой и испытывала чувства как к Робин, так и к мужу. Напомним, в 1992 году Уитни вышла замуж за Бобби Брауна. В их отношениях было все — драки, наркотики, измены и выкидыши. В общей сложности, они прожили в браке 14 лет и воспитали дочку Бобби Кристину, которая после развода в 2016 осталась с мамой.