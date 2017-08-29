В Житомире в помещении Житомирского академического областного театра кукол состоялся праздник Первого звонка «Первосентябрь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в празднике приняли участие 164 первоклассника из семей льготных категорий города Житомира. Во время мероприятия все дети получили подарки от городского совета – школьные принадлежности, а 13 детей-сирот получили ранцы со школьными принадлежностями.

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Кроме того, дети посмотрели кукольную выставку «Сердце океана».

«Школа- это самая беззаботная пора жизни. Находите новых друзей, набирайтесь знаний и наслаждайтесь детством. Мирного всем неба», - сказал в приветственном слове городской голова Сергей Сухомлин.