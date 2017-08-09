Житомирским полицейским вручили благодарности исполнительного комитета городского совета

Сегодня восемь житомирских полицейских получили благодарности исполнительного комитета Житомирского городского совета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета. Как отмечается в сообщении, во время внеочередного заседания исполнительного комитета 9 августа и по случаю празднования 2-й годовщины Дня Национальной полиции в Украине житомирским копам вручили благодарности исполнительного комитета городского совета.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, инициативу и настойчивость, проявленные в деле защиты прав и свобод граждан, благодарности получили восемь работников Житомирского отдела полиции.

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«Я искренне благодарю за вашу работу, каждый из нас знает насколько она важна. На прошлой неделе мы презентовали велопатруль в городе, который, надеемся, станет для вас помощью. Кроме того, в декабре этого года ряды национальной и патрульной полиции пополнят 150 полицейских», - отметил, вручая благодарности, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, 5 августа, по случаю празднования 2-ой годовщины Дня Национальной полиции в Украине в Житомире появился велопатруль.