Сербы просят Россию о кредите
17:27, 12 апреля 2009Общество
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Где-то 2 млрд евро
Правительство Сербии обратилось к ряду стран, в том числе - России и Китаю, с просьбой о предоставлении нецелевого кредита, "не предназначенных для покрытия бюджетного дефицита". Об этом, как сообщает ИА Regnum, заявил в интервью телеканалу "Б92" заместитель министра финансов Сербии Слободан Илич.
Накануне в сербских газетах появилась информация о том, что правительство страны намерено просить Россию о предоставлении кредита в 2 млрд евро.
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