Сербы просят Россию о кредите

Правительство Сербии обратилось к ряду стран, в том числе - России и Китаю, с просьбой о предоставлении нецелевого кредита, "не предназначенных для покрытия бюджетного дефицита". Об этом, как сообщает ИА Regnum, заявил в интервью телеканалу "Б92" заместитель министра финансов Сербии Слободан Илич.

Накануне в сербских газетах появилась информация о том, что правительство страны намерено просить Россию о предоставлении кредита в 2 млрд евро.