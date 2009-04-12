Сербы просят Россию о кредите

17:27, 12 апреля 2009
Общество
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Где-то 2 млрд евро

Правительство Сербии обратилось к ряду стран, в том числе - России и Китаю, с просьбой о предоставлении нецелевого кредита, "не предназначенных для покрытия бюджетного дефицита". Об этом, как сообщает ИА Regnum, заявил в интервью телеканалу "Б92" заместитель министра финансов Сербии Слободан Илич.

Накануне в сербских газетах появилась информация о том, что правительство страны намерено просить Россию о предоставлении кредита в 2 млрд евро.

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