Третий Спас: история праздника

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», праздник был установлен Православной Церковью в связи с важным событием - Перенесением из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа.

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Согласно Священному Преданию, когда Иисус Христос проповедовал в Едессе, болевший проказой градоначальник Авгарь, услышав о Нем, не видя воочию, уверовал. Он написал письмо, адресованное Спасителю, прося об исцелении. Передать письмо должен был художник по имени Анания, которого просили изобразить Иисуса Христа. Однако художник, как ни старался, не мог изобразить Господа. Спаситель увидел его в толпе и позвал к Себе, благословил послать к правителю одного из апостолов, чтобы исцелить больного. Христос попросил дать ему воду и убрус (холст). Он умылся и вытер лицо, так на убрусе запечатлелся Его Нерукотворный лик. Икону Анания доставил Авгарю и он исцелился. Только несколько ран оставались неизлеченными до прихода апостола Фаддея.

Нерукотворный лик установили в нише над городскими воротами. Но правнук Авгаря впал в ересь идолопоклонства и захотел снять икону. В то время Едесскому епископу в видении Господь повелел спрятать святыню. Владыка, взяв с собой одного священнослужителя, пришел ночью к стене. Они зажгли лампаду и заложили икону кирпичами и досточкой, изготовленной из глины.

Спустя много лет в 545 году царь Персии Хозрой I взял город в осаду. В это время епископу Евлавию явилась Божия Матерь и сказала достать из замурованной ниши икону. Когда кирпичи и глиняную доску сняли, все удивились - перед образом была зажженная лампада, а на доске отпечатался похожий образ. Верующие с иконой совершили крестный ход и войско врага отступило.

В 630 году городом завладели арабы. В 944 году император Константин перенес Нерукотворный образ из Едессы в Константинополь. Поэтому праздник называют «Спасом на холсте», «Спасом на убрусе».

В народе этот праздник также известен как Хлебный и Ореховый Спас, так как в это время обычно дозревают лесные орехи. Хозяйки пекли хлеб из нового урожая, который освящали в этот день в церкви.