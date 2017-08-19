Православные сегодня празднуют Яблочный Спас (фото)
Люди верили, что если загадать желание, а затем съесть освященное яблоко, то желание обязательно сбудется.
Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господне.
Это один из 12 наибольших христианских праздников. В народе его еще называют Яблочный Спас.
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В этот день, по библейскому преданию, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет". Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.
Сегодня праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно.
В этот день святят яблоки и другие фрукты нового урожая и встречают осень.
Люди верили, что если загадать желание, а затем съесть освященное яблоко, то желание обязательно сбудется.