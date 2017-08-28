Сами дома: в Луцке прохожие и полицейские спасли мальчика от вероятного падения из окна (видео)
20:49, 28 августа 2017Общество
9
В окне седьмого этажа люди увидели маленького мальчика, который стоял на подоконнике и громко просил есть для себя и братика.
Сами дома: в Луцке прохожие и полицейские спасли мальчика от вероятного падения из окна
В окне седьмого этажа люди увидели маленького мальчика, который стоял на подоконнике и громко просил есть для себя и братика. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЗаставил сердце биться до приезда "скорой": во Львове полицейский спас жизнь мужчине
Прохожие вызвали копов. Те выяснили, что в закрытой квартире двое деток 4 и 5 лет. Говорили с малышами из-за двери, просили не подходить к окну, потому что его нижняя часть была открыта. В то же время они разыскали владелицу квартиры.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в Одессе ночью из-за пожара в 16-этажном жилом доме эвакуировали 120 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter