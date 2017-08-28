"Сталинские лагеря и восстание политзаключенных": фильм "Червоний" собрал около 1,5 миллионов гривень за первый уик-энд

Фильм "Червоный" режиссера Зазы Буадзе собрал 1 млн 465 тыс. грн за первый уик-энд проката. Бюджет картины составляет 20 млн грн, из которых половина - государственное финансирование. Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook.

"Червоный" - экранизация одноименного романа популярного писателя Андрея Кокотюхи, который выступил автором сценария. Роман состоит из трех частей и фильм является адаптацией одной из них. Главный герой фильма - боец УПА Данило Червоный, который попадает в один из сталинских лагерей и возглавляет там восстание политзаключенных.

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В дальнейшем планируется снять приквел к этой картине - фильм "Червоный. Без линии фронта" стал одним из победителей 10-го питчинга Госкино, который прошел в начале лета этого года.

Напомним, что "Червоный" - один из восьми фильмов, поданных на рассмотрение Оскаровского комитета. Будет ли представлять фильм Украину в "оскаровской" гонке, станет известно уже 29 августа.