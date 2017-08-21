На премию "Оскар" от Украины претендует 8 фильмов (список)
Национальный Оскаровский комитет определит фильм-претендент от Украины в номинации «Лучший иностранный фильм» 29 августа.
Создатели восьми украинских фильмов подали заявки на рассмотрение Оскаровского комитета.
Как сообщает Национальный союз кинематографистов, решение о том, кого отправить от Украины на «Оскар», примут 29 августа.
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Среди поданных фильмов – один документальный, одна анимация и 6 игровых проектов:
«Война химер» Марии и Анастасии Старожицких;
«Dzidzio Контрабас» Олега Борщевского;
«Уровень черного» Валентина Васяновича;
«Стремглав» Марины Степанской;
«Червоный» Зазы Буадзе;
«Живая» Тараса Химича;
«Никита Кожумяка» Манука Депояна;
«Чужая молитва» Ахтема Сейтаблаева.
Национальный Оскаровский комитет определит фильм-претендент от Украины в номинации «Лучший иностранный фильм» 29 августа, после чего проведет пресс-конференцию и пресс-показ отобранной картины.