УБОП поймал на взятке чиновника из Государственной службы туризма

12:33, 10 апреля 2009
Общество
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5 тысяч - за лицензию

Сотрудники столичного УБОП при получении взятки в сумме 5 тыс. грн. задержали начальника одного из управлений Государственной службы туризма.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, эти средства должностное лицо требовало за предоставление лицензии на право заниматься туристическим бизнесом.

Установлены еще четыре факта получения им взяток. Проверка продолжается.

 

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