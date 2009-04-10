УБОП поймал на взятке чиновника из Государственной службы туризма
12:33, 10 апреля 2009Общество
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5 тысяч - за лицензию
Сотрудники столичного УБОП при получении взятки в сумме 5 тыс. грн. задержали начальника одного из управлений Государственной службы туризма.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в ЦОС, эти средства должностное лицо требовало за предоставление лицензии на право заниматься туристическим бизнесом.
Установлены еще четыре факта получения им взяток. Проверка продолжается.
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