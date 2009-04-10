УБОП поймал на взятке чиновника из Государственной службы туризма

Сотрудники столичного УБОП при получении взятки в сумме 5 тыс. грн. задержали начальника одного из управлений Государственной службы туризма.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, эти средства должностное лицо требовало за предоставление лицензии на право заниматься туристическим бизнесом.

Установлены еще четыре факта получения им взяток. Проверка продолжается.