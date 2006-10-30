В Днепропетровске милиция задержала 92 человека: противостояние продолжается

11:47, 30 октября 2006
Общество
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Двое милиционеров ранены

Продолжается противостояние вокруг центрального рынка  Днепропетровска, начавшееся сегодня,  30 октября, около 5 часов утра с попытки силового захвата. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор рынка Валерий Сьянов. Он подчеркнул, что рынок принадлежит государству, неизвестные лица пытаются захватить государственные здания. Руководство рынка обвиняет в попытке захвата Максима Курочкина, которого одни СМИ называют московским бизнесменом, а другие – российским криминальным авторитетом, а также его пособников в Украине: неких Воробъева, Нетребко и Сумцова.

Первая попытка захвата рынка была отбита милицией.

Сейчас вокруг рынка, именуемого в городе «Озёркой», продолжается противостояние: неизвестные люди в чёрной униформе без знаков различия блокируют рынок снаружи, перекрыв входы в рыбный павильон и крытую часть рынка и представляясь охраной рынка.

Изнутри рынок обороняют настоящая охрана и милиция. В это же время вдоль рынка по проспекту К. Маркса курсируют микроавтобусы с людьми в масках.

По уточнённым данным в первой попытке захвата рынка участвовали более 150, не считая людей, находящихся сейчас в микроавтобусах.

По данным милиции, 92 нападавших задержаны. Среди них – немало лиц, раннее судимых.

У нападавших изъяты пистолеты, переделанные со стрельбы резиновыми пулями под стрельбу дробью, а так же - кастеты, «заточки», обрезки арматуры. Двое оборонявших рынок сотрудников милиции получили ранения.

Как заявил корреспонденту УНИАН адвокат рынка Вадим Есауленко, боевики имели при себе ухвалы нескольких судов Крымской АР, предположительно фальшивые.

 

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