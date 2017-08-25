В киевском супермаркете заметили мышь, которая лакомилась в отделе кулинарии (видео)
13:05, 25 августа 2017Общество
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Грызуна на видео снял один из посетителей.
Мышь бегала в отделе кулинарии / Фото JERVIS_PICS via flickr.com
В одном из супермаркетов Киева заметили мышь на прилавке отдела кулинарии. Грызуна успел заснять один из покупателей магазина, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается что мышь бегала в отделе кулинарии и влезала на еду.
Как сообщал УНИАН ранее, в супермаркете "Фуршет в Киеве, очевидцы сняли на видео, как кошка залезла в открытую емкость с сахаром.
Как утверждают авторы видео, прогулку кошки они сняли 15 августа в "Фуршет" на проспекте Победы. Животное "запрыгнуло на тумбу с открытыми сыпучими продуктами и спустилось в сахар. Камеры зафиксировали, как кошка скрывала следы "преступления ".
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