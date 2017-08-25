В киевском супермаркете заметили мышь, которая лакомилась в отделе кулинарии (видео)

В одном из супермаркетов Киева заметили мышь на прилавке отдела кулинарии. Грызуна успел заснять один из покупателей магазина, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается что мышь бегала в отделе кулинарии и влезала на еду.

Как сообщал УНИАН ранее, в супермаркете "Фуршет в Киеве, очевидцы сняли на видео, как кошка залезла в открытую емкость с сахаром.

Как утверждают авторы видео, прогулку кошки они сняли 15 августа в "Фуршет" на проспекте Победы. Животное "запрыгнуло на тумбу с открытыми сыпучими продуктами и спустилось в сахар. Камеры зафиксировали, как кошка скрывала следы "преступления ".