Скандал с котом в киевском супермаркете: пушистого отдали в добрые руки, сахар - списали

Руководство торговой сети "Фуршет", в супермаркете которой заметили котика, который воспользовался емкостью с весовым сахаром вместо лотка, приняло меры для устранения последствий этого случая. В компании утверждают, что "инцидент с кошкой является единичным явлением и нетипичным" для их супермаркетов.

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"Сразу после инцидента кошку поймали работники магазина, весь сахар, который был в емкости, утилизирован, а оборудование вымыто и продезинфицировано. С персоналом магазина был проведен дополнительный инструктаж о более тщательной проверке складских помещений и торгового зала", - говорится в официальном заявлении, подкрепленном актом списания товара, обнародованном на странице сети в Facebook.

Коту, ставшему героем видео, сейчас нашли владельца.

"Мы очень не хотели отдавать серого полосатика в приют! Нашлись желающие забрать котика. Уже в пятницу мы с радостью отдадим звезду интернета в хорошие руки", - отмечается в сообщении.

"Мы будем прилагать усилия для того, чтобы подобных случаев больше не случалось", - обещают в компании.