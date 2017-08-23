В Броварах праздничную сцену ко Дню Независимости украсили картой Украины без Крыма (фото)

15:21, 23 августа 2017
Общество
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Чиновники в городском совете Броваров не смогли объяснить как так получилось.

Tania Horstka / Facebook

В городе Бровары Киевской области главную сцену к празднованию Дня Независимости украсили картой Украины, на которой отсутствует территория оккупированного Крыма.

Читайте такжеПосольство США поздравило украинцев с Днем Независимости исполнением песни "Добрий ранок, Україно!"В городском совете Броваров ТСН сообщили, что не отвечают за организацию празднования и перенаправили в коммунальное предприятие Бровары-Благоустройство.

Tania Horstka / Facebook

В свою очередь руководитель компании Владимир Добровольский заявил, что его предприятие не занималось печатью плаката.

В отделе культуры городского совета рассказали, что баннером занималась руководительница этого отдела - Инна Савченко.

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Теги: #карта украины крыма#броварах плакат крыма