В Броварах праздничную сцену ко Дню Независимости украсили картой Украины без Крыма (фото)

В городе Бровары Киевской области главную сцену к празднованию Дня Независимости украсили картой Украины, на которой отсутствует территория оккупированного Крыма.

Читайте такжеПосольство США поздравило украинцев с Днем Независимости исполнением песни "Добрий ранок, Україно!"В городском совете Броваров ТСН сообщили, что не отвечают за организацию празднования и перенаправили в коммунальное предприятие Бровары-Благоустройство.

В свою очередь руководитель компании Владимир Добровольский заявил, что его предприятие не занималось печатью плаката.

В отделе культуры городского совета рассказали, что баннером занималась руководительница этого отдела - Инна Савченко.