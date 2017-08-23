В Броварах праздничную сцену ко Дню Независимости украсили картой Украины без Крыма (фото)
15:21, 23 августа 2017Общество
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Чиновники в городском совете Броваров не смогли объяснить как так получилось.
В отделе культуры горсовета рассказали, что баннером занималась руководительница этого отдела \ Tania Horstka / Facebook
В городе Бровары Киевской области главную сцену к празднованию Дня Независимости украсили картой Украины, на которой отсутствует территория оккупированного Крыма.
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Сцену решили украсить картой Украины, но без оккупированного Крыма \ Tania Horstka / Facebook
В свою очередь руководитель компании Владимир Добровольский заявил, что его предприятие не занималось печатью плаката.
В отделе культуры городского совета рассказали, что баннером занималась руководительница этого отдела - Инна Савченко.
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