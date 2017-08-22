Прокуратура выявила факты пыток в одесском СИЗО, где зверски убили сотрудницу

Прокуратура Одесской области заявляет, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что прокуратура области расследует факты служебной халатности сотрудников изолятора, из-за которой стало возможным совершение жестокого убийства работницы учреждения.

«Во время проверки состояния соблюдения прав людей, которые содержатся в следственном изоляторе, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с арестантами и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», - сказал Жученко.

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Прокурор отметил, что в ходе расследования установлены «вопиющие факты» обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения.

В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по превышению служебных полномочий на ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки). За указанное преступление предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

В частности, по словам Жученко, прокуратура выявила факты избирательного отношения работников учреждения к некоторым арестантам, предоставления им преференций.

«В частности, после убийства сотрудника СИЗО обыски и другие мероприятия проводились не во всех камерах. В некоторые места содержания заключенных сотрудники учреждения вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований», - подчеркнул Жученко.

Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков и всех необходимых мер во всех камерах и корпусах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога (ч.1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время следователи прокуратуры проводят обыски в помещениях пенитенциарного учреждения.

Жученко подчеркнул, что прокуратура Одесской области неоднократно заявляла о нарушениях условий содержания осужденных, задержанных, нарушении их базовых конституционных прав на территории региона.

«Только за 2017 год в нарушение требований закона в Одесском и Измаильском СИЗО прокуратурой внесено 30 документов реагирования», - отметил он и добавил, что за текущий год прокуратура обратилась с 40 документам реагирования на нарушения закона в трех колониях региона.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора.

Полиция начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

Начальник СИЗО отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев в Facebook сообщил, что в СИЗО после убийства женщины-инспектора, избивают других арестантов.

19 августа сотрудники прокуратуры области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в изоляторе.

По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).