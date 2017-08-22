Минюст проводит расследование из-за заявлений об избиении заключенных в Одесском СИЗО

Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в связи с заявлениями об избиении арестантов Одесского СИЗО после убийства женщины-инспектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности начальника Южного регионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Анатолий Ковтун.

«На сегодняшний день Министерство юстиции проводит служебное расследование по фактам, которые были заявлены в СМИ, в Интернете и так далее. По факту проведения служебного расследования будут результаты по руководству СИЗО и по его сотрудникам. На сегодняшний день начальник СИЗО отстранен от занимаемой должности на время проведения служебного расследования», - сказал Ковтун.

Он отметил, что проводится тщательная проверка в отношении сотрудников СИЗО, которые принимали участие в обысках, во время которых 18 августа якобы были избиты арестанты. Служебное расследование проводит группа из Минюста в составе 6 человек.

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Ковтун добавил, что после трагедии, случившейся 17 августа, открыты уголовные производства, как по факту убийства, так и два уголовных производства по фактам действий сотрудников СИЗО.

«Сейчас в СИЗО работает следственная группа прокуратуры Одесской области, два представителя Генеральной прокуратуры, два представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, общественные организации. Они обошли весь СИЗО пообщались со всеми арестантами. Везде был открыт доступ», - заявил Ковтун.

Он также подчеркнул, что в ходе следственных действий изъяты видеоматериалы со всех 84-х наружных и внутренних камер видеонаблюдения, документы.

По данным Ковтуна, в настоящее время официальные заявления об избиении от заключенных не поступали. В то же время, он подчеркнул, что не может, ни подтвердить, ни опровергнуть факт избиения, так как в настоящее время проводится расследование.

«Четыре дня проводится проверка. Если факты будут подтверждены и доказаны, все будут наказаны вплоть до увольнения с занимаемых должностей», - акцентировал руководитель управления.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора.

Полиция начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

Начальник СИЗО отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев в Facebook сообщил, что в СИЗО после убийства женщины-инспектора, избивают других арестантов.

19 августа сотрудники прокуратуры области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в изоляторе.

По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).