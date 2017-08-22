Творцы "Игры престолов" показали, как снимали побоище с Ходоками (видео)

Телеканал HBO выложил в сеть видео, в котором рассказывается и показывается, как снимались батальные сцены за Стеной на Севере в последней вышедшей серии "Игры престолов".

Первую часть сцен 6 серии 7 сезона "Игры престолов" снимали в Исландии. Главная проблема съемок была в том, что световой день короткий, поэтому снимать нужно было оперативно.

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Вторую часть снимали в Белфасте, , в Северной Ирландии, и там пришлось искусственно создавать зиму. Скалы покрывали белой краской и снегом, а озеро сделали, залив асфальтом остатки заброшенной каменоломни и уложив сверху искусственный лед, пишет "Страна".

Еще часть сцен снимали в павильонах. В частности, там была снята сцена с зомби-медведем. Животное, естественно, практически полностью нарисовали при постобработке, на съемках же его роль выполнял статист в зеленом костюме с каркасом головы медведя на палке.

В павильоне же снимали и сцену, в которой вихты ("живые мертвецы") и некоторые люди проваливались под лед.

Драконов, как всегда, изображали при помощи CGI, а во время съемок использовали механические зеленые конструкции и пиротехнику, чтобы изобразить драконий огонь.