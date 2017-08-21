"Только одна война имеет значение": появился трейлер финальной серии 7 сезона "Игры престолов" (видео)

Телеканал НВО опубликовал в сети трейлер финальной седьмой серии 7 сезона сериала "Игра престолов".

В ролике можно увидеть встречу основных действующих лиц, в частности Джона Сноу, Дейенерис и Серсеи, "Есть только одна война, имеющая значение, и она пришла", - говорит Джон.

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Напомним, седьмой эпизод 7 сезона "Игры престолов" станет рекордным по продолжительности - 81 минута.

Седьмая серия выйдет в эфир на НВО 27 августа 2017 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры собирались получить за украденные сценарии "Игры престолов" около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.