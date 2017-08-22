Украинская "Роксолана" призналась, что впервые стала бабушкой

Украинская актриса, звезда сериала "Роксолана" Ольга Сумская подтвердила, что впервые стала бабушкой, пишет ТСН.

Своей радостью она решила поделиться в день своего рождения, при этом рассекретив пол малыша.

"Очень счастлива. Первой меня поздравила моя старшая дочь и внучка. Она улыбнулась мне. Такие ощущения, когда ты берешь свою внучку на руки. Это слезы счастья" - рассказала Сумская в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Как назвали девочку, новоиспеченная бабушка не сообщила.

Актриса также добавила, она была бы не против, если бы внучка называла ее Люлюня. Именно так, по словам Сумской, ее называют близкие.

Отметим, сегодня, 22 августа, актрисе исполняется 51 год.

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О том, что дочь Сумской встречается с российским актером стало известно еще в марте 2015 года.

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