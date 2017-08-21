"На седьмом небе от счастья": 72-летний Майкл Дуглас ожидает пополнения в семье
15:27, 21 августа 2017Общество
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Пол малыша пока неизвестен, однако источники близкие к Майклу утверждают, что актер находится на седьмом небе от счастья.
Для звезды фильма "Роман с камнем" это будет первый внук / Facebook
Голливудский актер Майкл Дуглас, который с женой порелаксировали на Бермудских островах, готовится к пополнению в семье.
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Так, 38-летний сын Дугласа Кэмерон Дуглас и его девушка Вивиан Тайбс готовятся стать родителями. Для звезды фильма "Роман с камнем" это будет первый внук.
Пол малыша пока неизвестен, однако источники близкие к Майклу утверждают, что актер находится на седьмом небе от счастья, пишет ТСН.
К слову, 38-летний Кэмерон Дуглас начал встречаться с инструктором по йоге Вивиан год назад. Именно тогда сын Дугласа вышел из тюрьмы, где провел семь лет за хранение и распространение наркотиков.
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