Вступление в НАТО поддерживают 40% украинцев - социологи

Ко вступлению Украины в НАТО положительно относятся 40% украинцев, тогда как против этого выступают 36%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах общенационального опроса "К 26-й годовщине Независимости Украины: тенденции изменений общественного мнения", представленных в Институте социологии НАНУ.

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"Радикальные изменения произошли в отношении к вступлению Украины в НАТО: в 2013 году положительно воспринимали такую перспективу 14%, отрицательно - 54%, через год, в 2014 году, положительное отношение составляло 35%, отрицательное - тоже 35%, сейчас же, в 2017 году, положительное отношение несколько преобладает (40% против 36%) ", - отмечается в результатах опроса.

Согласно данным, положительное отношение в 2015 году составляло 43%, а в 2016 году - 38%.

Отмечается, что отношение к вступлению Украины в НАТО делит регионы: в основном положительно относятся к этой перспективе в Западном регионе (60% - положительно и 20% - отрицательно) и в Центральном (44% и 32%, соответственно).

Зато, отрицательное отношение преобладает в Южном регионе (50% - отрицательно, 30% - положительно), в Восточном (45% - отрицательно, 31% - положительно) и, особенно, на Донбассе (50% - отрицательно и 19% - положительно).

В то же время, на Донбассе больше оказалось тех, кто не смог определиться в этом вопросе (31%).

*** Общенациональный опрос населения Украины был проведен Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива" с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет.

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов.Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.