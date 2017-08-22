Больше половины украинцев негативно относятся к союзу с Россией и Беларусью - опрос

Процент негативного отношения населения Украины к союзу Украины с Россией и Беларусью сегодня составляет 62%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах общенационального опроса "К 26-й годовщине Независимости Украины: тенденции изменений общественного мнения", представленных в Институте социологии НАНУ.

Читайте такжеС уехавшими на каникулы в РФ украинскими школьниками будет разбираться СБУ

Социологи отмечают, что наиболее значимые изменения в геополитических ориентациях населения Украины произошли в 2014 году: процент тех, кто положительно относился к присоединению Украины к союзу с Россией и Беларусью, упал с 49% в 2013 году до 25% в 2014-м и сейчас составляет 20 %.

"Вместе с тем процент негативного отношения к такому союзу вырос за соответствующий период с 28% до 54%, а сегодня, в 2017 году, составляет 62%", - отмечается в результатах исследования.

Отмечается, что в настоящее время негативное отношение к союзу Украины с Россией и Беларусью преобладает почти во всех регионах, но в разной степени. Так, наиболее негативно подобную перспективу воспринимают в Западном регионе (88% - отрицательно и только 4% - положительно) и в Центральном (71% - отрицательно и 14% - положительно).

В то же время, значительно меньше преобладает негативное отношение в Восточном регионе (46% - отрицательно и 32% - положительно) и на Донбассе (33% и 29% соответственно).

В то же время, социологи отмечают, что на Донбассе значительная часть опрошенных (38%) не смогла определиться в этом вопросе. А в Южном регионе положительное и отрицательное отношения к подобному союзу с Россией и Беларусью оказались равными (37% - положительного отношения и 37% - отрицательного).

*** Общенациональный опрос населения Украины был проведен Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива" с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население начиная с 17 лет.

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.