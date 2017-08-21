В Нацполиции решили поощрить правоохранителей, задержавших угонщиков "Лексуса" заместителя главы

В Национальной полиции поощрят оперативников и спецназовцев, которые задержали группу автоугонщиков, в том числе похитивших служебный автомобиль заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича. Об этом сообщает Департамент коммуникации НП Украины.

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«Я благодарен полицейским за блестяще проведенную спецоперацию. В ближайшее время в МВД будет направлено ходатайство об их поощрении», - отметил он.

В департаменте напомнили, что на днях полиция задержала организованную преступную группу из пяти похитителей авто. У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализации.

Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный служебный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района Киевской области. Злоумышленники сменили на нем государственные номерные знаки и пытались перегнать его в другой регион страны. В этот момент их и задержали оперативники полиции.

«Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений пытались скрыться от преследования на автомобиле« Toyota Avalon ». Местами скорость движения достигала 210 километров в час. Полицейским пришлось перекрывать дорогу грузовиками. В результате погони полицейские задержали злоумышленников на одной из АЗС в Житомирской области», - говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в похищении нескольких авто и проверяют на причастность к другим фактам угона транспортных средств.

В отношении трех организаторов похищений транспорта суд избрал меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 250 тыс. грн каждому.