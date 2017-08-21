Известная итальянская модель перепутала голливудского актера Сэмюэля Л. Джексона с беженцем

Итальянская модель Нина Морич опозорилась, приняв голливудскую звезду Сэмюэля Л. Джексона и известного баскетболиста Меджика Джонсона за "беженцев".

На своей странице в Facebook Морич выложила фото знаменитостей, где они изображены на скамейке, куда присели отдохнуть после шопинга в одном из итальянских городов.

В комментариях под фото модель написала, что недовольна тем, что Италия кормит своими пособиями "беженцев".

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"Наблюдать за тем, как на курортах типа Форте-дей-Марми или Милано-Мариттима беженцы ночуют на лавочках с нашими 35 евро - это действительно слишком", - подчеркнула Нина в соцсети.

Подписчики модели поддержали возмущение Морич. Они заявили, что не позволят такого отношения со стороны правительства. Юзеров даже не смутил тот факт, что у "беженцев" фирменные пакеты из модных бутиков, пишет ТСН.

Один итальянский радиоведущий таки узнал звезд. Он запостил фотографию на своей странице и высмеял модель. Однако Морич отказалась признать свою неправоту.