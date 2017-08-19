На Житомирщине с 2 сентября ОГА снова будет принимать заявки на возмещение установок доения

На Житомирщине с 2 сентября облгосадминистрация снова будет принимать заявки от жителей области на возмещение установок доения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА

Как отмечается в сообщении, компенсацию могут получить хозяйства населения Житомирщины, которые содержат три и более коров. Хозяйствам возместят стоимость приобретенной установки в сумме, равной стоимости приобретения, но не более 7000 грн за единицу.

Напомним, что в июле этого года компенсацию за приобретение установок уже получили 30 жителей Житомирщины по 5,3 - 7 тыс. грн на хозяйство. Получили возмещение 15 хозяйств в Любарском, 6 в Новоград-Волынском районах, по 3 хозяйства – в Бердичевском, по 2 – в Андрушевском и Радомышльском, по одному – в Коростышевском и Олевском районах.

Представление заявок и документов продлится до 1 декабря 2017 года. За подробной информацией о получении дотации обращаться в управление агропромышленного развития ОГА по адресу: Житомир, майдан им. С. Королева, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.