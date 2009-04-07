Горбулин сомневается в способности СБУ защищать интересы Украины

Директор Института проблем национальной безопасности при СНБО, председатель Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины Владимир ГОРБУЛИН сомневается в способности СБУ выполнять функции по защите интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему «Национальная безопасность: повестка дня для Украины».

«Под большим вопросом можно сформировать сегодня задачу как этот орган (СБУ – УНИАН) с учетом всех кадровых трансформаций, там происходящих с начала 2000 года, способен защищать интересы Украины», - сказал В.ГОРБУЛИН.