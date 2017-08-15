С 2018 года по новому стандарту начального образования будут учиться все первоклассники - Гриневич

С 2018 года по новому государственному стандарту начального образования будут учиться все первоклассники.

Читайте такжеВ Украине в этом году в школы пойдут более 408,2 тысяч первоклассниковКак сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила сегодня на селекторном совещании в Днепре по вопросам подготовки к новому учебному году. В совещании участвовал премьер-министр Владимир Гройсман.

«До масштабного введения стандарта должны пройти переподготовку более 22 тыс. учителей. Сейчас идет доработка модельного курса для этих учителей, а также разработка дистанционной составляющей их обучения. Однако следует помнить, что довольно значительная часть обязанностей по организации переподготовки ляжет на плечи институтов последипломного педагогического образования (ИППО), которые находятся под руководством местных органов», сказала министр.

Она попросила представителей местных органов власти взять под патронат ИППО и помочь им в этом вопросе.

Также Гриневич отметила, что большинство областей ответственно отнеслись к подготовке начальных классов в 100 школах, которые будут пилотировать новый госстандарт начального образования.

"Хочу поблагодарить руководство Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Ривненской, Черкасской, Черновицкой и Одесской областей, которые смогли на 100% выполнить все необходимые приготовления к старту пилота нового стандарта. Есть области, которые не так ответственно отнеслись к этому вопросу. Я очень прошу приложить максимум усилий к решению всех необходимых вопросов. Четыре школы с двумя начальными классами в каждой - это не так много, но на них возложена большая ответственность, и мы должны их поддержать", - отметила Гриневич.