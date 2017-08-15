В Житомирской области полицейские разыскали четырех пропавших детей. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, информация об исчезновении мальчиков, старшим из которых - по 10, а младшему - 5 лет, поступило в Бердичевский отдел полиции после полуночи 14 августа. Уже на рассвете полицейские разыскали детей на подсолнечном поле вблизи села и вернули родителям.

По словам 40-летней заявительницы, жительницы села Житинцы, ее 10-летний сын и трое детей ее племянницы, 10-ти, 8-ми и 5-ти лет не вернулись домой. Самостоятельно разыскать детей родители не смогли.

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На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и подразделения превентивной деятельности Бердичевского отдела полиции. По словам родителей, мальчики и раньше путешествовали в соседние деревни или могли допоздна заиграться на улице, но всегда самостоятельно возвращались домой.

"Вечером пришел с работы, уже стемнело, а жена говорит, что детей нигде нет", - рассказал УНИАН отец 10-летнего Сережу.

"Бросились искать по соседям, на местных прудах, были во втором селе, куда он вместе с друзьями мог уйти. Люди говорили, что видели их еще днем ​​на дороге между селами, и все. Позвонили в полицию", - добавил он.

Поэтому правоохранители создали несколько групп, которые разыскивали детей в селе и в соседних населенных пунктах, осматривали заброшенные здания, обследовали берега водоемов и поля. Поисковая операция продолжалась до утра. Только на рассвете одна из поисковых групп полицейских обнаружила мальчишек, которые пришли на подсолнечном поле. Правоохранители сразу доставили детей домой, там их напоили теплым чаем и накормили. К счастью, они чувствовали себя удовлетворительно.

Как выяснилось, ребята действительно достались пешком в соседнее село, там играли со сверстниками. Впоследствии полем они снова пошли домой, но дорога и развлечения заняли много времени. Поняв, что уже поздно и опасаясь наказания от родителей, дети решили заночевать в поле среди подсолнухов.

"Днем было жарко, хотелось пить, но мы решили не возвращаться домой, а ели помидоры и капусту нашли на поле", - рассказал УНИАН 10-летний Сережа. "Уже ночью решили ночевать, то легли на землю и смотрели в небо. Павел даже задремал, а я не спал, потому что было холодно и немного страшно. А младшие ребята жались ко мне. Пытался укрыться кукурузным листьями и футболкой", - отметил он.

Сейчас ребята чувствуют себя хорошо. Говорят, что больше так не будут делать.

"Полицейские пообщались с родителями по уделения большего внимания детям и надзора за ними, недопущения их самостоятельных путешествий", - сообщила начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко. "Вместе с тем такой случай будут оповещены и социальные службы, ведь семьям не помешает их сопровождение", - добавила она.