Выступление группы "Время и Стекло" в российской Анапе разозлил украинских пользователей соцсетей (видео)

В сети распространяется видео, в котором участники группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (которые сейчас являются тренерами украинской версии шоу «Голос.Дети») выступают во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.

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Фрагмент записи концерта выложил в сеть пользователь с ником Sergey Naumovich. Его внимание в частности привлекло то, что, обращаясь в русской публики Алексей Завгородний называет их «будущим поколениям нашей страны», пишет "ДС".

Пользователи социальных сетей живо откликнулись на замечания Sergey Naumovich относительно того, что «группа "Время и стекло" переехала в РФ, ведь когда вокалист говорит про Россию, то говорит, что это "наша" страна – быстро освоились ребята». Большинство комментариев сводятся к совету певцам переехать в Россию и убраться с украинского рынка.

Буквально певец сказал со сцены следующее: «Низкий поклон вам. Вы прекрасные! Прекрасные люди, будущее поколение нашей страны!».