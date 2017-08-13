На Донетчине с начала года полицейские были вынуждены забрать из семей 112 детей

С начала года на Донетчине полицейские были вынуждены забрать из семей 112 детей. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области со ссылкой на начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерину Шнейдер.

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В частности сообщается, что сейчас на учете так называемых неблагополучных семей в полиции находится 598 семей: "Это семьи, которые по тем или иным причинам оказались в сложных жизненных обстоятельствах".

В полиции уточнили, что с начала года была обнаружена 141 такая семья. Кроме того, с начала года было составлено 868 административных протоколов по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а к ответственности по ст. 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение обязанностей были привлечены двое родителей.

"Были вынуждены забрать из семей 112 детей», - подчеркнула она.

Кроме того, на днях правоохранители Краматорска посетили 44-летнюю женщину, которая воспитывает 8-летнего мальчика.

«Помещение было похоже на давно заброшенное, будто бы туда годами выбрасывали мусор. И местами - «тропы», которыми можно передвигаться по квартире. Женщина спиртным не злоупотребляет, но объяснить, почему она элементарно не убирает в доме, она не смогла», - сообщили правоохранители.

Полицейскими было принято решение забрать мальчика из семьи и поместить в больницу, а женщина пообещала полицейским исправиться и вернуть ребенка, чтобы нормально его воспитывать.

«В отношении нее составлен административный прокол по ст. ст.184 Кодекса Украины об административных нарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)», - информируют в полиции.

Кроме того, по данным правоохранителей, также были забраны дети из многодетной семьи в Славянском районе. При этом уточняется, что когда правоохранители пришли в эту семью, то «встретили их не взрослые, а братья 9 и 10 лет на руках с больным годовалым мальчиком».

«Не стоит и говорить - в доме полная антисанитария, дети голодные, очень грязные и искусанные насекомыми. А между тем их беременная четвертым ребенком мать где-то выпивала. Этих детей тоже пришлось забрать», - добавили в полиции.