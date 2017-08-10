Задержанных в Крыму крымских татар увезли в неизвестном направлении - правозащитник

Задержанных в Крыму четырех крымских татар, которые являются родственниками, увезли в неизвестном направлении. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она также отметила, что личности людей, забравших братьев из их дома, не установлены.

«Это сотрудники ФСБ или полиции. Неизвестно, какого именно органа. Большинство лиц были в масках, поэтому трудно понять и установить, какой орган проводил так называемый обыск. Насколько мы думаем, это скорее всего был даже не обыск, а так называемый осмотр жилища. Это такая практика сегодня силовых структур в Крыму, когда проводятся по сути абсолютно незаконные обследования помещений. Формально по российским законам - это не обыск, хотя реально это обыски, которые проводят и в пять, и в шесть утра, выбивают двери, после этого людей вывозят и могут быть сфабрикованы любые дела», - рассказала она.

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По словам Скрипник, в настоящее время никаких нормальных объяснений сотрудники силовых структур родным пока не предоставили.

«Мы очень надеемся, что адвокаты их найдут. Насколько нам известно, адвокаты уже принимают меры, чтобы защитить своих подзащитных, но пока больше информации у нас, к сожалению, нет», - резюмировала правозащитник.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Крыму арестованы четверо крымских татар после обысков, которые проводились на улице Чехова, 26, в селе Уч Козь (сейчас - Новокленово) Карасубазарского (ныне - Белогорского) района Крыма. В то же время на сайтах силовых ведомств Крыма, подконтрольных Кремлю, о каких-либо операциях в Белогорском районе не сообщается.