"Самая известная "не пара" сыграет свадьбу?": в сети обсуждают возможную помолвку Потапа и Насти Каменских

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился в сети новым совместным фото с Настей Каменских, на котором его подписчики рассмотрели якобы неопровержимые доказательства того, что пара и правда вскоре намерена пожениться.

На личной странице в Instagram Потап разместил снимок, сделанный после утренней пробежки с Каменских и их совместным тренером Андреем Хомицким.

"С Нами Фархат, он же Фара! Стафф-Буль! Такой породистый пес у Андрея Хомицкого, что в 2 месяца он слушается и знает команды. Вон он, на руках у Насти после пробежки", - прокомментировал он фотографию.

Однако вместо щенка, на котором сделал акцент Потап, его подписчики обратили внимание на несколько важных нюансов, пишет "Обозреватель".

"Никто не обратил внимания на кольцо у Насти на пальце?" - отметили в одном из комментариев.

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Более внимательные пользователи также указали и на то, что на фотографии Каменских и Потап запечатлены "как супружеская пара".

"А никто не заметил, что Настя стоит со стороны Леши, а не посерединке?" - добавили в обсуждениях.

В сети также распространились слухи, что Потап и Настя Каменских достраивают загородный дом, куда намерены переехать вскоре после свадьбы.