В Днепре пройдет фестиваль скульптур из песка

С 24 по 27 августа на смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко пройдет фестиваль скульптур из песка Sand Festival Mirozdanie.

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Соответствующее распоряжение подписал городской голова Днепра Борис Филатов.

Департаменту по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского горсовета поручено обеспечить приобретение необходимых товаров и услуг для проведения фестиваля.

На сегодняшний день Департамент провел конкурс по определению предприятия, которое обеспечит фестиваль светом и звуком.