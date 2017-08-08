В Днепре пройдет фестиваль скульптур из песка
19:05, 08 августа 2017Общество
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Фестиваль продлится четыре дня.
Иллюстрация / "Лица"
С 24 по 27 августа на смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко пройдет фестиваль скульптур из песка Sand Festival Mirozdanie.
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Соответствующее распоряжение подписал городской голова Днепра Борис Филатов.
Департаменту по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского горсовета поручено обеспечить приобретение необходимых товаров и услуг для проведения фестиваля.
На сегодняшний день Департамент провел конкурс по определению предприятия, которое обеспечит фестиваль светом и звуком.
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