Украинские пенсионерки-героини нашумевшего фото с "Борисполя" готовятся к новым гастролям (видео)

Пенсионерки, которые еще вчера покоряли Европу своим пением, а украинских пользователей соцсетей непривычным для аэропорта "Борисполь" дресс-кодом, уже вернулись на родную Черниговщину.

С самого утра хлопотали по хозяйству, потом собрались на репетицию в местный клуб, ведь их пригласили в Киев выступить на День Независимости, передает ТСН.

Еще вчера она вовсю пела и плясала на венгерских сценах, а сегодняшнее утро у Натальи Григорьевны начинается, как и было до гастролей: кормит птицу, копается на огороде. Правда, помешал дождь. О странствиях – только вспоминает, и мечтает перенести свое хозяйство туда, где были - в Европу.

Наталии Самсон, руководительнице ансамбля "Берегиня" – 81. Хоть она и самая старшая среди всех певиц, но и самая энергичная, в чем уже неоднократно убедились и украинцы, и европейцы.

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Ансамбль создали почти 40 лет назад просто во время полевых работ. Решили - все равно поют, так почему бы не на сцене. С тех пор "Берегиня" имела сотни выступлений, но дальше Украины никуда не ездила. А потому на дебютные гастроли Европой певицы согласились, не колеблясь. Тогда в селе им начали завидовать.

Наталья Самсон уже второй день в клетчатой сумке носит биометрический паспорт - как память. Документ, говорит, оформляла с трудностями – сканер не хотел распознавать бабушкины отпечатки пальцев.

Сельские звезды уже снова планируют отправиться на мероприятие в следующем году. Ведь, говорят, паспорта у них действительны до 2027-го. Сейчас начали готовиться спеть на концерте ко Дню Независимости – их пригласили в Киев.

Как сообщал УНИАН, фотографии украинских пенсионерок в платках и с пакетами в аэропорту Борисполь покорили сеть.