"Да и увидели мир, да и побыли в раю": в Украину вернулись знаменитые пенсионерки, которые покоряли Европу (видео)

В Украину вернулись пенсионерки, которые стали знаменитыми благодаря фотографиям из аэропорта. Пользователи шутили, мол, благодаря "животворящему" безвизу пенсионерки полетели за рассадой, или же за продуктами. Однако, в Европу бабушке ездили на музыкальный фестиваль, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что бабушки – участницы фольклорных ансамблей и летали петь на венгерском фестивале. Туда их пригласил музыкант Бот Миклош, который уговорил 13 пенсионерок, которым в среднем 75 лет, впервые полететь за границу.

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Сами же бабушки говорят, что не ожидали, что станут популярными. Паспорта и необходимые документы пенсионеркам из Черниговщины сделали венгры, потому что у бабушек на это денег нет.

«Да и побыли, и увидели мир, да и побыли в раю», - говорит одна из бабушек-путешественниц.

Как сообщал УНИАН ранее, фотографии украинских пенсионерок в платках и с пакетами на своей странице в Facebook 1 августа опубликовал пользователь Сергей Гришин.

Украинские пенсионерки, чьи фотографии из аэропорта "Борисполь" обсуждали в Сети, летели на международный фольклорный фестиваль.

Как оказалось, бабушки входят в состав фольклорного коллектива "Живица" из Черниговской области.