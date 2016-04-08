СБУ подозревает мэра Попасной в организации "псевдореферендума" в марте-мае 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность городского головы Попасной Юрия Онищенко, который в марте-мае 2014 года организовал так называемый «псевдореферендум», сам зачитывал решение областного совета о проведении этого «референдума», и мы надеемся, что скоро суд рассмотрит и изберет меру пресечения в отношении Юрия Онищенко, я думаю, что это будет сделано сегодня», - заявил он.

«Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность - это 2 часть статьи 110 Уголовного кодекса Украины», - добавил Грицак.