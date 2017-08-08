Прокуратура разоблачила мошеннические схемы при производстве украинского кино

Киевская прокуратура проводит расследование деятельности руководства Госкино. Досудебным следствием уже установлено, что бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф, переводились в наличные через фиктивные фирмы, говорится в сюжете ТСН.

Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде Голосеевского района Киева. Благодаря ему удалось выяснить, что после получения финансирования от государства платили за несуществующие услуги фирмам, которые переводили деньги в наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все, кто на протяжении последних трех лет получал бюджетные деньги – это с десяток кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие отечественного кинематографа.

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Знатоки отрасли говорят, что бал правят два-три продюсера, которым выделяется львиная доля всех ассигнований от государства. Бюджеты фильмов завышаются минимум вдвое, а чаще всего – в четыре или пять раз. Благодаря этому деньги от государства становятся прибылью для производителей кинопродукта – и качество работы и успешность лент в прокате уже для них неважно. В списке прокуратуры есть 14 компаний, среди "Проното фильм", которой руководит Максим Асадчий, а также киностудии "Инсайт Медиа" и "Директория кино", которые принадлежат Владимиру Филиппову – он за несколько лет получил треть всех дотаций.

Здесь следователи подозревают схему "связанных лиц", ведь Филиппов в свое время продюсировал ленты Михаила Ильенко – родного дяди председателя Госкино Филиппа Ильенко. И именно компании Филипова, по данным досудебного следствия, переводили бюджетные средства в наличные. Сам он комментировать эту информацию отказывается. "Я не знаю, откуда вы знаете эту информацию, но у нас никакой такой информации нет. Видимо, вам прокуратура докладывает оперативнее, чем нам", - сказал он.

Отказались комментировать следственные действия и в Госкино – там заявили, что Ильенко находится в отпуске, а другие сотрудники не имеют на это полномочий. На телефонные звонки Ильенко не отвечает. В прокуратуре тоже ждут, когда он вернется из отпуска, чтобы проверить выявленные факты.

Прокуратура – не единственный орган, который проверяет финансовую деятельность Госкино. Несколько недель назад масштабную проверку начали аудиторы Счетной палаты. Свои выводы они обещают обнародовать в конце сентября.