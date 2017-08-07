Верка Сердючка выступила на вечеринке российского миллионера, под песни зажигали модельеры Дольче и Габбана

Верка Сердючка выступила на вечеринке российского миллионера Вадима Аминова в итальянском Портофино. В числе гостей были Яна Рудковская, а также известные модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, передает Starhit.

Сами итальянские дизайнеры тоже остались в восторге от выступления Сердючки. Они с удовольствием танцевали и снимали происходящее на мобильный телефон.

Предприниматель Вадим Аминов входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов РФ. По данным журнала Forbes, состояние мужчины, который является членом совета директоров "Нефтетранссервиса", оценивается в 700 миллионов долларов.

Ранее Андрей Данилко (творческий псевдоним Верка Сердючка, - УНИАН.) прокомментировал выступления украинских артистов в России.

"Вы понимаете, когда проводят такую аналогию: "Вот представляете, если бы Клавдия Шульженко поехала выступать в оккупированный немцами Минск…" Не путайте одно с другим… не путайте х** с пальцем", - заявил певец.

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"На мой взгляд, это абсолютно необычная ситуация. И, конечно, я приезжал… редко там бываю, к сожалению… я участвую в мероприятиях, где и русские, и евреи, абсолютно разные люди, которые действительно переживают", - добавил Данилко.

Он подчеркнул, что это очень сложная ситуация, и он не знает, как на все это реагировать.

"Конечно, я против оккупации Крыма и против войны, которая происходит. И мы не знаем, что на самом деле происходит. Столько подмен, столько каких-то манипуляций. Я не знаю, но я очень сильно расстраиваюсь из-за этого. А в том жанре, в котором мы работаем, это очень трудно…"- подытожил артист.