На Ривненщине полицейский "отпраздновал" День Нацполиции взяткой

В Ривненской области правоохранители разоблачили полицейского, который в День Национальной полиции взял взятку от скупщика янтаря.

Как сообщили в прокуратуре Ривненской области, сегодня, 4 августа разоблачен работник одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Ривненской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 300 долларов США.

Эти деньги старший лейтенант полиции получил от гражданина за непринятие мер по разоблачению деятельности последнего, связанной с незаконным приобретением камней янтаря.

После передачи неправомерной выгоды ее правоохранители изъяли, а полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении правоохранителя от должности.

Максимальное наказание санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ривненской области.