Активисты создали интерактивный сервис для дальнейшей декоммунизации Харькова

В Харькове презентовали интерактивную карту «Харьков. Декоммунизация» для дальнейшей декоммунизации города, передает раде Свобода. По словам депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, к созданию специального сайта побудило большое количество недекоммунизованных объектов, памятных табличек героям СССР, символики на зданиях. В частности инициаторы сайта обеспокоены символикой на фасаде городского совета Харькова.

Читайте такжеВ Харькове задержали коммунистку, "заминировавшую" 6 станций метро из-за несогласия с их переименованиемАвторы интерактивного проекта предлагают харьковчанам фиксировать на фото и видео советскую символику, названия улиц и проспектов, которые еще не переименованы городскими властями, и эту информацию присылать на сайт.

«Сейчас это одностраничный сайт, в котором есть необходимый функционал. Там размещена выдержка из закона о декоммунизации, перечень объектов, которые, на наш взгляд, подлежат декоммунизации, и там располагается интерактивная карта для отметок еще недекоммунизированных топонимов и домов. Каждый может зайти на сайт, заполнить форму, прикрепить фото или видео с зафиксированным советским символом, написать адрес объекта и отправить нам. Мы уже после обработки информации все обнародуем на карте», – рассказал разработчик интерактивной карты Константин Левин.

На взгляд одного из инициаторов Online проекта руководителя харьковского отделения общественной организации «Сокол» Валентина Дебелого, несмотря на то, что городские власти под давлением общественности провели кампанию по декоммунизации топонимов, еще остается много непереименованных объектов.

«Это и проспект героев Сталинграда, относительно которого даже организовывали петицию о переименовании, это и многочисленная советская символика в оформлении мостов, стен самых разнообразных зданий. К тому же, мы ставим вопрос переименования и крупнейшего проспекта в Харькове – Московского проспекта. Мы считаем, что его нужно дерусифицировать, потому что не может в названии проспекта славиться столица страны, с которой у нас продолжается война», – замечает Упитанный.

Собранную базу недекомунізованих топонимов активисты планируют передать на рассмотрение соответствующим органам городской власти.