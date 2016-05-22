Власти Харьковщины похвастались полным завершением декоммунизации
03:31, 22 мая 2016Общество
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В Харьковский области закончился процесс декомунизации, в рамках которой изменили название более 4 тысяч объектов.
На Харьковщине завершилась декоммунизация / horoshiyblog.livejournal.com
Такую информацию предоставил Игорь Райнин, который занимает должность главы Харьковской ОГА, передает Радио 24.
«В целом по области всеми органами власти в рамках декоммунизации переименованы более 4 тысяч объектов топонимики. Так, переименованы 102 населенных пункта, демонтированы 182 памятника и памятные знаки. Процесс декоммунизации в регионе завершен», — рассказал Райнин.
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Он также добавил, что только в Харькове изменили название четырех административных районов, пяти станций метрополитена и более 50 улиц и проспектов.
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