Нацполиции - 2 года: чем успели запомниться копы за это время (видео)

Сегодня – вторая годовщина создания Нацполиции Украины. Сейчас в Национальной полиции служат 119 тысяч полицейских. В подчинении Нацполиции - 16 407 машин, 104 мотоциклов, 21 лодка, 1 вертолет, 23 лошадей и 1037 собак.

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Первым городом, в котором заработала патрульная полиция, стал Киев. На Софийской площади в столице сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине. Вторым городом стал Львов. После этого начали вводить патрульную полицию в других областных центрах и крупных городах: Ужгороде и Мукачево, Николаеве, Луцке, Хмельницком, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Херсоне, Чернигове, Виннице, Кременчуге, Черкассах, Полтаве, Тернополе, Житомире, Чопе, Запорожье, Ровно, Черкассах, Кропивницком, Сумах, Краматорске и Славянске, Кривом Роге, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, Мариуполе.

На новых копов возлагали много надежд. Первые недели их патрулирования сопровождались ажиотажем и селфи. Однако со временем стало понятно, что новая полиция не полностью оправдала возложенные на нее надежды.

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Дело оказалось не в самих полисменах, а в незавершенности реформы, которая сделала новых полицейских заложниками старой бюрократической системы и привела к оттоку кадров.