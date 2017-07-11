Патрульные полицейские Житомира провели занятия с детьми-сиротами и детьми участников АТО (фото)

В Житомире патрульные провели занятия с детьми-сиротами и детьми участников антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

Как отмечается в сообщении, школьные патрульные полицейские совместно со специалистом службы по делам детей провели занятие, призванное предотвратить конфликты и правонарушения среди школьников.

«Школьные патрульные занимаются профилактикой правонарушений в учебных заведениях, они регулярно встречаются с детьми во время учебного года и на каникулах, проводят с ними различные встречи и беседы»,- уточнили в полиции.

Мероприятие состоялось 10 июля на базе одного из оздоровительных лагерей, где отдыхают и оздоравливаются дети участников АТО, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также одаренные дети, дети из малообеспеченных и многодетных семей.

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«Такие лекции здесь проходят уже не впервые. Все они базируются на новейших принципах сотрудничества между аудиторией и лектором. Пример: во время практических занятий детям предложили почувствовать себя офицерами полиции, которые должны отреагировать на административные правонарушения и принять правильные решения»,- рассказали в полиции.

Напомним, программа «Школа и полиция» призвана наладить диалог учащихся с работниками полиции. «Школьные патрульные постоянно обсуждают важные правовые проблемы. У нас цель - предотвратить проблему, а не реагировать на инцидент уже произошел»,-отмечают полицейские.

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