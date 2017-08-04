38% читателей УНИАН смирились с жарой, а 20% ею наслаждаются - опрос
Лишь 1% счастливчиков смогли позволить себе на время жары поехать в отпуск в места, где более благоприятные погодные условия.
Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 38% наших читателей хоть и испытывают дискомфорт из-за жары, которая накрыла Украину на этой неделе, но все же смирились с ней.
Читайте такжеПитание в жаркую погоду: забудьте о кофе, сладком и мясе
В то же время 27% опрошенных ответили, что из-за значительного повышения температуры воздуха перешли на так называемый режим «вампира», то есть ночной образ жизни, а 14% признались, что пережить жару с минимальным риском для здоровья им помогает соблюдение всех рекомендаций врачей.
При этом 20% респондентов заявили, что они наоборот наслаждаются жарой.
Читайте такжеВ Укргидрометцентре рассказали, когда Украина вырвется из "плена" аномальной жары
И лишь 1% счастливчиков смогли позволить себе на время жары поехать в отпуск в места, где более благоприятные погодные условия.
Как сообщал УНИАН, с начала августа в Украину наконец пришла настоящая летняя жара - температура поднялась выше +30 градусов, а на юге - даже до +39.
При этом ожидается, что такая жаркая погода продержится как минимум до 10 августа. В то же время осадков в это время особо не предвидится.