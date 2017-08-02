Как вы переживаете жару? – опрос УНИАН

С начала августа в Украину наконец пришла настоящая летняя жара - температура поднялась выше +30 градусов, а на юге - даже до +37.

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При этом ожидается, что такая жаркая погода продержится как минимум до 10 августа. В то же время осадков в это время особо не предвидится.

Поэтому УНИАН решил узнать мнение своих читателей, как они переживают эту адскую жару.

Напомним, ранее УНИАН подготовил для своих читателей несколько простых советов о том, как спастись от жары на улице и в помещении, а также рекомендации для владельцев братьев наших меньших.