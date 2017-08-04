С военной техникой и флагами: военные провели репетицию парада ко Дню Независимости (фоторепортаж)
15:17, 04 августа 2017Общество
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Военные готовятся на территории авиационного завода «Антонов».
В параде задействованы военные и техника / фото УНИАН
В Киеве проводят репетицию парада ко Дню Независимости. Военные готовятся на территории авиационного завода «Антонов».
В параде задействованы военные и техника. На территории завода ранее уже прошла первая репетиция.
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.
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