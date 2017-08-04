С военной техникой и флагами: военные провели репетицию парада ко Дню Независимости (фоторепортаж)

В Киеве проводят репетицию парада ко Дню Независимости. Военные готовятся на территории авиационного завода «Антонов».

В параде задействованы военные и техника. На территории завода ранее уже прошла первая репетиция.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которая была разработана за последние три года.