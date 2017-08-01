Опубликовано видео репетиции парада ко Дню Независимости

Нацгвардейцы готовятся к военному параду ко Дню Независимости Украины. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала НГУ.

Так, на территории авиационного завода им. Антонова в Киеве прошла первая совместная тренировка Национальной гвардии и других силовых структур Украины к военному параду.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на День Независимости пройдет военный парад. Министр обороны Полторак утверждает, что он будет проведен "по-другому", чем парады предыдущих лет. Кроме того, в рамках празднования Дня Независимости, отдельно от парада, будет проведена презентация современного оружия, которое было разработано за последние три года.

Сегодня ВМС ВСУ показали, как морские пехотинцы и курсанты Военно-Морских Сил тренируют строевую выучку ко Дню Независимости.