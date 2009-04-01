Сорос: Восточная Европа - первый кандидат в очереди к МВФ

Восточная Европа - первый кандидат в очереди к Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой помощью. С таким мнением выступил сегодня известный бизнесмен Джордж Сорос в Лондоне.

В преддверии саммита "большой двадцатки" (G20), стартующего 2 апреля 2009 г. в британской столице, Дж.Сорос также призвал лидеров стран не ограничиться "добродетельными" заявлениями, а предпринять конкретные шаги для стабилизации обстановки в периферийных странах, передает Reuters.

На минувшей неделе Дж.Сорос заявил в интервью британской прессе, что Великобритании в условиях нынешнего кризиса вполне возможно было бы обратиться за помощью в МВФ.

Состояние экономик стран Восточной Европы вызывает наибольшие опасения аналитиков и во многом оказывает давление на курс евро. Эксперты опасаются, что стремительное ухудшение экономического положения восточных соседей ЕС может "утянуть" за собой в пучину кризиса и устойчивые западноевропейские экономики, поскольку банки последних активно развивали свои представительства именно на восточном направлении.

На саммите ЕС в Брюсселе лидеры ведущих европейских стран уже одобрили увеличение потолка европейского антикризисного фонда для стран, не входящих в зону евро, в два раза - до 50 млрд евро. Данный чрезвычайный фонд предназначен для членов ЕС, не входящих в еврозону и имеющих трудности с платежным балансом, в основном для стран Восточной Европы, испытывающих наибольшие сложности.

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